POL-DN: Zweimal Radfahrer übersehen - zweimal verletzt

Düren (ots)

Gestern kam es Düren zu Unfällen, bei denen Pkw Fahrer Radfahrer zu spät wahrnahmen. In beiden Fällen wurden die Radfahrer verletzt.

Gegen 06:45 Uhr wollte ein Dürener seinen Pkw rückwärts aus der Einfahrt eines Hauses in der Dampfmühlenstraße fahren. Dabei übersah der 24-Jährige eine Radfahrerin, welche die vor der Einfahrt befindliche Straße mit ihrem Rennrad befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, die 48-Jährige kam zu Fall.

Ein Rettungswagen wurde hinzugerufen. Dieser brachte die Frau aus Langerwehe nach der Erstversorgung zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Schwere des Verletzungsgrades stand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme durch die Polizei noch nicht abschließend fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei geschätzten 400 Euro.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 17:25 Uhr. Dort befuhr ein 33-Jähriger den Heerweg in Düren in Richtung Birkesdorf. An der Kreuzung zur Brändströmstraße wollte er links abbiegen. Der Mann aus Merzenich bremste ab und ließ einen entgegenkommenden Pkw passieren, der ebenfalls in die Brändströmstraße abbog.

Danach setzte er zum Abbiegen an und übersah seiner Aussage nach eine Frau auf einem E-Bike, welche die Brändströmstraße auf dem Fahrradschutzstreifen queren wollte. Es kam zu einem Unfall, bei dem die 51-jährige Radfahrerin aus Merzenich leicht verletzt wurde. Sie wurde von einem RTW in ein Krankenhaus zur ambulanten Versorgung gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1100 Euro.

