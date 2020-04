Polizei Düren

POL-DN: Polizei gelingt Festnahme - Drogendealer festgesetzt

Düren (ots)

Am letzten Mittwoch, den 15.04.2020, nahm die Polizei einen mutmaßlichen Dealer fest, als dieser seine Ware per Post über einen Paketshop versenden wollte. Nach jetzigem Ermittlungsstand handelte der 24-Jährige in großem Stil mit Drogen.

Vor der Festnahme hatte die Polizei bereits einige verdächtige Pakete beschlagnahmt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschickte der Mann aus Düren seine Waren nicht nur deutschlandweit, sondern auch nach Frankreich und Luxemburg und betrieb somit einen schwunghaften Internethandel mit den illegalen Betäubungsmitteln.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurde der Mann vorläufig festgenommen. Bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei weitere Drogen (Haschisch, Marihuana und Kokain), Bargeld und technisches Equipment zur professionellen Verpackung und Versand der illegalen Substanzen.

Das zuständige Amtsgericht erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handelns mit Marihuana, Haschisch und Kokain in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft dauern an.

