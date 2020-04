Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Nideggen und Kreuzau

Nideggen/Kreuzau (ots)

In den letzten Tagen kam es zu Einbrüchen in einem Restaurant in Nideggen und in einem Freizeitbad in Kreuzau. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt entkommen.

Am Montag wurde die Polizei nach Nideggen in die Kirchgasse zu einem Restaurant gerufen. Dort hatten sich Unbekannte zwischen Freitagabend, circa 18:00 Uhr und Montagvormittag, 11:00 Uhr unberechtigt Zutritt verschafft.

Der Pächter des Restaurants hatte die Beamten verständigt, nachdem man bemerkt hatte, dass ein Oberlicht im Bereich der sanitären Anlagen angegangen und geöffnet wurde. Ob der oder die Täter etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.

Ebenfalls am Montag wurde die Polizei zu einem weiteren Tatort gerufen, diesmal nach Kreuzau. Am Windener Weg waren Unbekannte in ein dort ansässiges Freizeitbad eingedrungen. Der Zeitpunkt der Tat konnte nicht näher bestimmt werden.

Zugang hatten sich der oder die Täter über ein Fenster verschafft, welches zu den Büroräumlichkeiten des Bades führt. Weit kamen die Eindringlinge scheinbar nicht, denn bereits an der nächstgelegenen Durchgangstür löste ein Alarm aus.

Der oder die Täter flüchteten vermutlich über eine angrenzende Terrasse und entkamen unerkannt.

Sollten Sie in einem der beiden Fälle sachdienliche Hinweise geben können, dann wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

