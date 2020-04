Polizei Düren

POL-DN: Widerstand nach Körperverletzung, Sachbeschädigung und Alkoholfahrt

Merzenich (ots)

Am frühen Sonntagmorgen musste ein 25-Jähriger aus der Gemeinde Merzenich mit Zwang zur Polizeiwache gebracht werden. Vorausgegangen waren eine Körperverletzung, eine Sachbeschädigung und eine Autofahrt in betrunkenem Zustand.

Kurz nach 06:00 Uhr wurden die Beamten zunächst nach Kreuzau gerufen. Dort waren ein Mann und eine Frau in einer Wohnung in Streit geraten. Der Mann verließ daraufhin die Wohnung, nachdem er die Frau geschubst hatte. Beim Verlassen des Hauses beschädigte er laut schreiend den Glaseinsatz der Haustür mit dem Fuß. Anschließend setzte er sich ins Auto und fuhr los.

Der Mann konnte im Fahrzeug sitzend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Zunächst hatte es den Anschein, der 25-Jährige würde problemlos in den Streifenwagen einsteigen, um sich auf der Polizeiwache einer Blutprobe zu unterziehen. Auf dem Weg zum Wagen allerdings versuchte der Mann wegzulaufen. Die Beamten hielten ihn fest und brachten ihn zu Boden. Dort mussten ihm Handfesseln angelegt werden, was nur mit Hilfe körperlicher Gewalt möglich war. Drei Beamte wurden hierbei leicht verletzt, verblieben aber dienstfähig.

Die Blutprobenentnahme verlief dann ohne weitere Vorkommnisse. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und das entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Polizei Düren

