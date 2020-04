Polizei Düren

POL-DN: Kollision an Ampelkreuzung

Vettweiß (ots)

Noch Glück im Unglück hatten am Samstagmittag mehrere Autoinsassen. Trotz eines heftigen Zusammenstoßes an der beampelten Kreuzung bei Soller erlitten mehrere Personen nur leichte Verletzungen.

Gegen 13:15 Uhr hatte ein 44 Jahre alter Autofahrer aus Düren die K 28, aus Richtung Vettweiß kommend, befahren. An der beampelten Kreuzung zur B 56 fuhr er, so der Stand der Ermittlungen, offenbar versehentlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein, in der Absicht, die Fahrt in Richtung Kreuzau fortsetzen zu wollen. Dabei kam es zu einem heftigen Zusammenprall mit dem von links auf der B 56 bevorrechtigt querenden Wagen eines 23-Jährigen aus Marl, in dessen Fahrzeug auch eine 22 Jahre alte Frau aus Dülmen mitfuhr.

Alle drei Insassen wurden nach der Kollision durch den Rettungsdienst in naheliegende Krankenhäuser transportiert, nach einer ambulanten Behandlung jeweils aber wieder entlassen.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Kraftfahrzeuge wurden durch Abschleppdienste von der Unfallstelle geholt. Die örtliche Feuerwehr leistete wieder einmal wertvolle Hilfe und sorgte unter anderem für eine Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf mindestens 16000 Euro geschätzt.

