Polizei Düren

POL-DN: Ladendieb wird aggressiv

Düren (ots)

Um mit seiner Beute flüchten zu können, wurde am Donnerstagnachmittag ein Ladendieb aggressiv und gewalttätig. Ein Zeuge und Passanten konnten den Mann schließlich in der Fußgängerzone festhalten.

Gegen 15:00 Uhr war einer Angestellten eines Drogeriemarktes an der Wirtelstraße aufgefallen, dass ein Mann den Inhalt zweier Kosmetikverpackungen in seine Jacke steckte. Als sie ihn auf diese Tat ansprach und aufforderte, das Ladenlokal nicht zu verlassen, wurde der Dieb nicht nur verbal aggressiv. Er schlug den Arm der Mitarbeiterin zur Seite und schubste die 22-jährige Frau. Auch ein weiterer Zeuge und Helfer, 41 Jahre alt, wurde geschubst und geschlagen, so dass der Täter davonrennen konnte.

Wenige Meter weiter wurde er von dem Zeugen und einigen Passanten gestoppt und anschließend der Polizei übergeben. Bei dem Täter handelte es sich um einen 36 Jahre alten Mann aus Düren. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung wurden insgesamt drei Messer aufgefunden, die er bei der Tat mitgeführt, jedoch nicht zum Einsatz gebracht hatte. Sie wurden beschlagnahmt. Der Beschuldigte gab an, Betäubungsmittelkonsument zu sein und die Tat zur Finanzierung seiner Sucht begangen zu haben. Die Beute im Verkaufswert von 9,50 Euro wurde an den Drogeriemarkt zurück gegeben, der 36-Jährige zur Polizeiwache mitgenommen und dort am Abend entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell