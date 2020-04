Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zweier Fahrräder - Fahrradfahrerin gesucht!

Jülich (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrräder kam es am Freitag auf dem Propst-Bechte-Platz in Jülich.

Kurz vor 17:00 Uhr war eine 78-jährige Jülicherin mit ihrem Rad auf dem Platz in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr dort auch eine weitere Radfahrerin. Ob sich die beiden Frau entgegen kamen oder in gleicher Richtung fuhren, ist unklar. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die Radlerinnen zusammen und stürzten. Zeugen kamen zu Hilfe. Während die unbekannte Frau sich wieder erhob und mit dem Fahrrad davon fuhr, wurde die 78-Jährige schwer verletzt. Sie musste mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur Klärung des Unfallhergangs wird die unbekannte Fahrradfahrerin gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-5232 zu den üblichen Bürodienstzeiten in Verbindung zu setzen. Dorthin können sich auch Zeugen melden, die Hinweise auf die Frau geben können.

Beschrieben wird sie als älter als 60 Jahre und circa 170 cm groß. Sie war von kräftiger Statur und hatte kurze graue Haare. Unterwegs war sie mit einem Fahrrad, auf das ein Körbchen montiert war. Sie führte zwei bunte Einkaufstüten am Fahrrad mit.

