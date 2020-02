Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200224 - 0189 Frankfurt - Sachsenhausen: Drogen bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Frankfurt (ots)

(ker) In der Nacht von Samstag, den 23.02.2020, auf Sonntag, den 24.02.2020, wurde in Sachsenhausen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei konnte auch eine größere Menge Drogen aufgefunden werden.

In der vergangenen Samstagnacht, ab circa 23:30 Uhr, führten mehrere Beamte des 8. Polizeireviers eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Babenhäuser Landstraße in Fahrtrichtung Neu-Isenburg durch. Das besondere Augenmerk an dem Faschingswochenende lag auf dem Erkennen alkoholisierter oder unter Drogeneinfluss stehender Verkehrsteilnehmer. Über einen Zeitraum von einer Stunde wurden mehrere Fahrzeuge und Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Erfreulich war, dass keiner der kontrollierten Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Fahrzeuginsassen konnten jedoch knapp 100 Gramm Haschisch aufgefunden werden.

Weitere Kontrollen dieser Art werden, verstärkt in der Fastnachtszeit, im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Die Polizei Frankfurt rät, nach dem Genuss alkoholischer Getränke, im Zweifel das Auto lieber stehen zu lassen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

