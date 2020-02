Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um Edmund Klösters

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau trauert um ihren Alterskameraden Unterbrandmeister Edmund "Eddy" Klösters, der am 31.01.2020 im Alter von 57 Jahren verstarb.

Edmund Klösters war 37 Jahre Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Er trat 1982 freiwillig im Alter von 19 Jahren in die Einheit Schneppenbaum der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau ein. 1995 erfolgte seine Beförderung zum Oberfeuerwehrmann und 2006 zum Unterbrandmeister.

Er hat sich während seiner langjährigen aktiven Dienstzeit stets zum Schutz und Wohle der Allgemeinheit eingesetzt. In den Jahren von 1989 bis 1994 absolvierte er seine Feuerwehrgrund- und Truppführerausbildung. In seiner Freizeit ließ er zusätzlich zum Sprechfunker, Kettensägeführer und Maschinisten für Löschfahrzeuge ausbilden. Für seine Verdienste um die Freiwillige Feuerwehr wurde ihm das silberne und das goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen.

Im Jahr 2017 erfolgte seine Entlassung gesundheitsbedingt aus dem aktiven Feuerwehrdienst in die Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr. Sein steter Einsatz für das Wohlergehen seiner Kameradinnen und Kameraden in seiner Einheit Schneppenbaum bleibt unvergessen.

Die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden treffen sich am Freitag, 07.02.2020, um 14:00 Uhr in der St. Markus Kirche in Schneppenbaum, um ihrem Kameraden die letzte Ehre zu erweisen.

