Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Schule

In der Nacht zu Freitag, 12. Juli 2019, warfen unbekannte Täter mit Pflastersteinen zwei Oberlichter an einer Schule am Lankumer Feldweg ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Essen - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 12. Juli 2019 bog ein 33-jähriger Cappelner gegen 06.45 Uhr mit seinem VW Golf von der Bartmannsholter Straße nach links auf die Cloppenburger Straße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links aus Richtung Essen kommenden 22-jährigen Esseners. Im weiteren Verlauf wurde der Mercedes des 22-Jährigen in die linksseitig gelegene Böschung geschleudert und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

