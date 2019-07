Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Am Freitag, 12. Juli 2019, gelangten unbekannte Täter gegen 03.40 Uhr an der Wilhelm-Kopf-Straße auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Anschließend beabsichtigten die Unbekannten die Eingangstür des Hauses aufzuhebeln. Es blieb beim Einbruchsversuch, da Bewohner des Haues durch Geräusche geweckt wurden. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Brand

Am Donnerstag, 11. Juli 2019, kam es in der Zeit von 20.50 Uhr bis 21.30 Uhr zu einem Brand auf einer Waldlichtung im rückwärtigen Bereich eines Restaurants am Westring. Offensichtlich wurden dort heiße Holzkohlereste hinterlassen. Der Band wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Damme - Schwelbrand

Am 11. Juli 2019 kam es gegen 06.05 Uhr an der Hunteburger Straße zu einem Schwelbrand in dem Schacht einer Firma. Unbekannte hatten offensichtlich etliche Zigarettenstummel in den Schacht geworfen, welche zu einem Schwelbrand führten. Die Freiwillige Feuerwehr Damme, welche mit 25 Kräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand löschen. Es entstand kein Schaden.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 11. Juli 2019 befuhr ein 23-jähriger Lohner gegen 19.15 Uhr mit seinem Pkw VW Polo die Straße Am Markt, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Wenig später wurde der 23-Jährige an der Burgstraße erneut fahrend angetroffen. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurden dich Fahrzeugschlüssel sichergestellt und einer Berechtigten ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell