POL-PPMZ: Mainz, Diebstahl aus Krankenzimmer

Dienstag, 02.04.2019, 16:00 Uhr

Eine 78-jährige Patientin ist in einem Krankenhaus in der Mainzer Oberstadt von einem noch unbekannten Täter bestohlen worden. Der Täter nutzte eine kurze Abwesenheit der Frau um aus der unverschlossenen Schublade eines Nachttisches ihre Geldbörse zu entwenden. In der Geldbörse befanden sich 200,- EUR Bargeld und diverse Dokumente. Als die Patientin zu ihrem Zimmer zurückkehrte, begegnete ihr ein 20-30 Jahre alter, schlanker Mann mit lockigen, halblangen Haaren. Er trug eine hellgrau-silberne Jacke und hatte offensichtlich keinen Bezug in das Krankenhaus.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

