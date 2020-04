POL-DN: Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen - zwei Verletzte

Polizei Düren

Am Montagmorgen kam es auf der L 218 zwischen Heimbach und Vlatten zu einem Abbiegeunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 07:45 Uhr befuhr ein 62-Jähriger, von Heimbach kommend, die L 218 in Richtung Vlatten. An der Kreuzung zur K 48, "In der Baade" wollte der Mann aus Heimbach links abbiegen. Seiner Aussage nach habe er aufgrund der starken Sonneneinstrahlung den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr zu spät wahrgenommen. Daher setzte er zum Abbiegen an und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als er den entgegenkommenden Wagen sah.

Es kam zu einer Kollision mit dem Pkw einer ebenfalls in Heimbach wohnhaften 58-Jährigen, bei dem die beiden Fahrer verletzt wurden. Des Weiteren wurde ein dritter Pkw beschädigt, dessen Fahrer hinter dem Heimbacher ebenfalls auf die K 48 abbiegen wollte.

Beide Unfallfahrer wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Dieser brachte die Verunfallten anschließend in naheliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung. Der Grad der Verletzungen konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht abschließend beurteilt werden.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 16500 Euro.

