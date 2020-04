Polizei Düren

POL-DN: Schmuck sucht Eigentümer

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Düren (ots)

Im Dezember 2019 wurde am Friedrich-Ebert-Platz in Düren eine Handtasche gefunden. In dieser Tasche fand die Polizei einige Pfandscheine, die zu Schmuckstücken in einem Pfandleihhaus in Köln führten.

Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass es sich bei diesen Schmuckstücken um Beute aus einer oder mehreren Straftaten handelt. Daher sucht die Polizei auf diesem Weg nach dem rechtmäßigen Eigentümer/den rechtmäßigen Eigentümern des Schmucks. Einzelbilder der Schmuckstücke finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei Düren unter dueren.polizei.nrw.

Sollten Sie Angaben zu den abgebildeten Schmuckstücken machen können oder diese als Ihre eigenen erkennen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Postfach KK3.dueren@polizei.nrw.de oder telefonisch an die 02421 949-8303.

Denken Sie bitte daran, die auf den Bildern dargestellte Nummer des fraglichen Schmuckstücks sowie Ihre Erreichbarkeit anzugeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell