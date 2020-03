Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Harsefeld sucht Unfallzeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 13:40 h in Harsefeld in der Marktstraße zu einer Begegnung zweier Autos an einer dortigen Engstelle. Beide Fahrzeuge, ein roter Golf und ein schwarzer VW-Passat, wurden dabei beschädigt.

Da bisher nicht genau feststeht, wer von beiden Fahrern den Unfall verursacht hat, ist die Polizei auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

