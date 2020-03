Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter überfällt Stader Tankstelle, Unbekannte entwenden Wohnmobilanhänger

Stade (ots)

1. Unbekannter überfällt Stader Tankstelle

Am gestrigen späten Abend betrat kurz vor Geschäftsschluss gegen 21:55 h ein bisher unbekannter maskierter Mann die Team-Tankstelle in der Altländer Straße in Stade.

Der Räuber richtete eine Pistole auf die sich in der Zeit allein im Tankstellenshop aufhaltende 25-jährige Angestellte aus Stade und fordert sie auf ihm das Bargeld auszuhändigen.

Der Täter greift über den Tresen und entnimmt aus der Kasse das Schein- und Hargeld sowie aus der Warenauslage noch mehrere Schachteln Zigaretten.

Mit der Beute kann der Unbekannte dann über den hinteren Bereich der Tankstelle in unbekannte Richtung flüchten.

Die 25-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher leider ohne Erfolg.

Der Räuber wurde als unter 180 cm groß und schlank beschrieben, er war dunkel bekleidet und maskiert. Er sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Unbekannte entwenden Wohnmobilanhänger

Unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Samstag, den 07.03., 16:30 h und Montag, den 09.03., 14:00 h das Gelände eines Wohnmobilhandels in der Nikolaus-Otto-Straße in Stade betreten und einen dort abgestellten Wohnmobilanhänger entwendet.

Der weiße Offroad-Anhänger der Marke Metalian Mini hat das Kennzeichen STD-L319 und stellt einen Wert von ca. 15.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Diebe und den Verbleib des Anhängers bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell