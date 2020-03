Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dreister Autofahrer fährt Radfahrerin an, lässt die Verletzte einfach und liegen und fährt davon - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am Montag, den 17.02. ist es gegen 08:00 h in Stade in der Parkstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 15-jähriges junges Mädchen verletzt wurde.

Ein bisher unbekannter Autofahrer war zu der Zeit auf das auf ihrem Fahrrad im Einmündungsbereich Wetternstraße/Parkstraße fahrende Mädchen aufgefahren, so dass diese auf die Straße stürzte und sich dabei erhebliche Verletzungen zuzog. Sie musste nach der Erstversorgung ins Stade Elbeklinikum eingeliefert werden. Eine couragierte Zeugin hatte der 15-jährigen geholfen und den Rettungsdienst alarmiert.

Anstatt sich aber um die Unfallfolgen zu kümmern, war der Autofahrer dann einfach davongefahren. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei in Stade sucht nun den Verursacher und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

