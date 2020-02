Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter brechen Wohnungstüren auf: Polizei sucht Zeugen in Wolfsanger

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

Zwei Wohnungseinbrüche durch bislang unbekannte Täter ereigneten sich am gestrigen Dienstag in einem Mehrparteienhaus im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/ Hasenhecke. Nachdem die Einbrecher die beiden Wohnungstüren im 1. Stockwerk gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Nach ersten Ermittlungen der aufnehmenden Polizisten des Kasseler Kriminaldauerdienstes war es in der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 15:10 Uhr zu den Einbrüchen in der Straße "Dessenborn", nahe des Triftwegs, gekommen. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten die Täter einen Schaden von etwa 1.000 Euro an. Bei der Heimkehr der Bewohner am Nachmittag waren die Einbrecher bereits spurlos verschwunden. Während aus einer Wohnung nach bisherigen Erkenntnissen nichts gestohlen wurde, ist bei dem anderen Einbruch noch ungeklärt, was die Täter genau erbeuteten.

Die Ermittler des K 21/22 bitten um Zeugenhinweise bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell