Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheibe mit Pflasterstein eingeschlagen: Zeugen in Bad Wilhelmshöhe gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Ein bislang unbekannter Täter schlug am gestrigen Montagabend im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe die Scheibe an einem Firmengebäude ein. Nachdem ein Zeuge den Unbekannten ertappt und angesprochen hatte, ergriff er die Flucht. Die Beamten der Kasseler Polizei führen die weiteren Ermittlungen und suchen Zeugen, die das Geschehnis beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, von dem eine Beschreibung vorliegt.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichten, hatte der Zeuge das Scheibenklirren in der Wilhelmshöher Allee, nahe der dortigen Außenstelle der Polizei in Bad Wilhelmshöhe, gegen 19:45 Uhr gehört und erwischte kurz danach den Täter. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Unbekannte die Scheibe einer Glasfront auf der Gebäuderückseite mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Als der Zeuge den offenbar alkoholisierten Mann ansprach, soll dieser etwas in russischer Sprache gesagt haben und schließlich in Richtung Rolandstraße geflüchtet sein. Bei Eintreffen der alarmierten Polizisten wenige Minuten später fehlte von dem Täter bereits jede Spur. Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

- Etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Den angerichteten Sachschaden schätzen die Polizisten auf rund 600 Euro.

Zeugen, die den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

