Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Calden: Brandursache noch ungeklärt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 01.02.2020, um 10:29 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4508435 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Brand.)

Calden (Landkreis Kassel):

Nachdem es am Samstag zum Brand eines Einfamilienhauses im Ederweg in Calden kam, haben die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Montag die Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. Bei dem tot aufgefundenen Bewohner handelt es sich um einen 60-jährigen Mann. Eine in den nächsten Tagen anberaumte Obduktion seines Leichnams soll Aufschluss über die genauen Umstände seines Todes geben. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Bei dem Schwelbrand ist nach ersten vorsichtigen Schätzungen ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten des K 11 dauern an.

Wir berichten nach.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell