Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mercedes in Harsefeld entwendet, Einbrecher in Hollern-Twielenfleth, Zwei mutmaßliche Gartenhauseinbrecher im Alten Land vorläufig festgenommen, Stader Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher

Stade (ots)

1. Mercedes in Harsefeld entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bisher unbekannte Autodiebe in Harsefeld in der Fritz-Reuter-Straße einen dort auf einem Grundstück abgestellten Mercedes geknackt und entwendet.

Der schwarze PKW DB E 300 CDI hat das Kennzeichen STD-MS 535 und stellt einen Wert von ca. 15.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des Autos bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Einbrecher in Hollern-Twielenfleth

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche in Hollern-Twielenfleth in der Straße "Speersort" nach dem Aufhebelen eines Fensters in ein dortiges Geschäft und anschließend die dortige Postfiliale eingedrungen und haben diese durchsucht.

Mit einer geringen Menge Bargeld aus Beute konnten der oder die Täter anschließend unerkannt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

3. Zwei mutmaßliche Gartenhauseinbrecher im Alten Land vorläufig festgenommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten im Rahmen einer Fahndung mit Einsatzkräften der Polizei aus Buxtehude und Stade sowie Polizeihundeführern im Alten Land zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen werden.

Nachdem ein Geschädigter eines Schuppenaufbruchs in der Straße "Siebenhöfen" die Polizei alarmiert hatte, machten sich Hundeführer aus Stade sofort auf dem Weg zum Einsatzort. In der Nähe des Tatortes konnten dann von ihnen eine Person angetroffen und überprüft werden. Diese hatte dabei offensichtliches Diebesgut aus mehreren Einbrüchen dabei.

Im Rahmen der dann intensivierten Fahndung konnte nach mehr als einer Stunde ebenfalls durch die Hundeführer eine zweite Person unter dichtem Bewuchs teils in einem wasserführenden Graben entdeckt werden. Auch hier wurde in unmittelbarer Nähe Diebesgut aufgefunden.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde diese Person, wie auch schon der erste mutmaßliche Täter, in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert.

Hier mussten sich die beiden 26- und 27-jährigen Männer aus Rumänien, die derzeit als Hofarbeiter im Alten Land beschäftigt sind und der Polizei bisher völlig unbekannt waren, erkennungsdienstlichen Behandlungen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Ob die Beiden noch für weitere der insgesamt inzwischen ca. 20 gemeldeten Einbrüche in Schuppen, Garagen und dergl. in den letzten Wochen im Alten Land im Bereich Hollern-Twielenfleth in Frage kommen, ist Gegenstand der derzeit noch andauernden Ermittlungen.

Die beiden Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Stader Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher

Am Samstagnachmittag gegen 16:25 h kam es in Stade im Drosselstieg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Ein 45-jähriger Stader, der zu der Zeit dort unmittelbar hinter dem Kreisverkehr den Fußgängerüberweg querte, wurde dabei von einem älteren Herrn in einem Opel angefahren und an der Hand verletzt.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher war nach dem Vorfall allerdings in Richtung Marktkauf davongefahren, ohne sich um die Schadenregulierung und die Person zu kümmern bzw. ohne seine Personalien anzugeben.

Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht nun den Verursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet habe oder die sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell