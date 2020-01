Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wedemark: Lagerhalle durch Feuer beschädigt

Hannover (ots)

Die Brandermittler der Polizei Hannover haben heute, 06.01.2020, eine Lagerhalle an der Straße Zöllners Garten (Bissendorf) begutachtet, die am vergangenen Wochenende bei einem Feuer beschädigt worden ist. Die Experten kommen zu dem Schluss, dass Container an der Außenwand der Halle vorsätzlich in Brand gesteckt worden sind.

Nach derzeitigen Ermittlungen war das Feuer am 05.01.2020 gegen 03:35 Uhr ausgebrochen. Durch brennende Abfallcontainer, die an der Hallenwand abgestellt waren, wurde auch die mit Wellblech verkleidete Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandermittler haben heute, 06.01.2020, den Brandort begutachtet. Sie gehen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich verursacht wurde. Daher ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 20.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /mr,now

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Martin Richter

Telefon: 0511 109-1041

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell