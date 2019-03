Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde eine 63-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 8. März, auf der Kreuzung Südstraße/Königstraße. Die Frau aus Münster war gegen 9.05 Uhr mit ihrem Rad auf der Südstraße in Richtung Werler Straße unterwegs und stieß im Kreuzungsbereich mit dem VW Golf einer 44-Jährigen aus Hamm zusammen. Die Autofahrerin befuhr die Königstraße in Richtung Antonistraße und wollte die Südstraße überqueren. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1000 Euro. (cg)

