Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trickbetrüger machen Beute - Polizei rät zur Vorsicht an der Haustür

Hille, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Zwei Trickbetrüger waren am Mittwochnachmittag in Eickhorst unterwegs. Während einer der Unbekannten eine ältere Hausbewohnerin ablenkte, gelang es dessen Komplizen aus der Wohnung im Obergeschoss Uhren, Schmuck und ein wenig Geld zu stehlen. Die Polizei rät grundsätzlich zur Vorsicht an der Haustür.

Am frühen Nachmittag hatte es an der Tür des Hauses in der Nähe des Sportplatzes geklingelt. Als die zunächst allein anwesende Seniorin die Tür öffnete, bot ein 45 bis 50 Jahre alter Mann seine Dienste als Gärtner an. Als die Frau ablehnte, verschaffte sich der Mann unter dem Vorwand, seinen Namen und seine Erreichbarkeit für alle Fälle aufschreiben zu wollen, Zugang zu den Räumlichkeiten.

Unterdessen schlich ein Komplize des Mannes ins Haus. Als zwischenzeitlich die weiteren Bewohner nach Hause kamen, überraschten sie den etwa 30 bis 40 Jahre alten Unbekannten im Obergeschoss. Der behauptete sofort, er suche die Toilette und verschwand daraufhin. Als wenig später der Diebstahl bemerkt wurde, waren die Kriminellen bereits auf der Flucht. Beide Männer trugen aus Jacke und Hose bestehende dunkle Arbeitskleidung. Deren Taschen und der Kniebereich waren grau abgesetzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen die Betrüger aufgefallen sind. Möglicherweise wurden sie in Verbindung mit einem Fahrzeug bemerkt. Zudem warnen die Ermittler vor dem erneuten Auftreten dieser Männer im Mühlenkreis. Grundsätzlich sollten Fremde keinen Zutritt zum Haus oder der Wohnung bekommen, so der Tipp der Beamten.

