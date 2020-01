Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autospiegel prallen zusammen - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Rahden (ots)

Auf der Nuttelner Straße in Tonnenheide sind am Donnerstag vergangener Woche im Begegnungsverkehr die Außenspiegel zweier Autos gegeneinandergeprallt. Während sich der Fahrer eines hellen VW Golf bei der Polizei meldete, ist der Fahrer des anderen Fahrzeugs bisher unbekannt. Dieser wird um Kontaktaufnahme gebeten.

Der VW-Fahrer berichtete den Beamten, dass er gegen 13.30 Uhr auf der Nuttelner Straße in Richtung Rahden gefahren sei, als ihm in Höhe des Spargelhofes Winkelmann in einer leichten Kurve ein vermutlich dunkelblauer Pkw entgegengekommen sei. Nach dem Zusammenstoß hatte der VW-Fahrer angehalten. Anschließend suchte er die Umgebung vergeblich nach dem anderen Pkw ab. Teile dessen Außenspiegel lagen noch auf der Straße. Hinweise werden von den Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke erbeten unter Telefon (05741) 2770.

