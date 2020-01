Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Turnhalle beschmiert- Zeugen gesucht - #polsiwi

Freudenberg (ots)

In Freudenberg ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag(06.01.2020) zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte verunstalteten zwei Fensterscheiben einer Turnhalle in der Schulstraße mit weißer Farbe. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

