POL-STD: Polizei Freiburg sucht Unfallverursacher und Zeugen in Oederquart

In der Zeit zwischen dem gestrigen Donnerstag, den 05.03., 14:00 h und heute Morgen, 10:00 h ist es in der Straße Süderende in Oederquart zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr die Kreisstraße 12 innerhalb der geschlossenen Ortschaft, kam dann zu dicht an den Fahrbahnrand und stieß gegen einen dort abgestellten schwarzen VW-Golf Kombi.

Ohne sich aber weiter um die Schadenregulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte dann seine Fahrt fort. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Der angerichtete Schaden an dem PKW dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Polizei in Freiburg sucht nun den Unfallverursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04779-926920 zu melden.

