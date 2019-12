Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Vereinsheim

Werl (ots)

Unbekannte Täter drangen, in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 17.45 Uhr, in ein Vereinsheim an der Straße Zum Türkenplatz, gewaltsam ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie ein Fenster auf und öffneten Schränke und Schubladen. Sie entwendeten elektronische Geräte, Bargeld und Süßigkeiten. Beim Versuch, die Tür zu einem Getränkelager aufzuhebeln, scheiterten sie. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

