Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Eine Leichtverletzte

Soest (ots)

Ein 75-jähriger Autofahrer aus Welver befuhr am Mittwoch, gegen 13.40 Uhr, den Ardeyweg in Richtung Hattroper Weg. Dort wollte er dann nach links auf den Hattroper Weg in Richtung Hattrop abbiegen. Hierbei übersah er eine 46-jährige Soester Autofahrerin, die den vorfahrtsberechtigte Hattroper Weg in Richtung Soest befuhr. In Folge des Zusammenstoßes zwischen den beiden Autos, wurde die 46-Jährige verletzt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Hattroper Weg war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (reh)

