Hummelfeld / Kreis RD-ECK. Beim Brand eines leerstehenden ehemaligen Hotels in Hummelfeld entstand Mittwoch (20.11.19) Sachschaden in noch nicht näher bezeichneter Höhe. Flammen am Dachstuhl eines Gebäudeflügels wurden der Feuerwehr gegen 18.40 Uhr mitgeteilt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Brandstelle beschlagnahmt. Hinweise zur Brandursache liegen noch nicht vor.

