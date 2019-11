Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Eckernförde - Sachschäden auf Sportplätzen

Eckernförde (ots)

191120-3-pdnms Sachschäden auf Sportplätzen in Eckernförde

Eckernförde. Ein Mitarbeiter des Bauamtes der Stadt Eckernförde meldete der Polizei heute (20.11.19) Beschädigungen von insgesamt vier Sportanlagen-Rasenflächen. Dabei handelt es sich um den Sportplatz des ESV (Bystedtredder) und die Schulsportplätze im Hans-Christian-Andersen-Weg, am Pferdemarkt und im Wulfsteert. Die Schäden in Höhe von schätzungsweise je 500 Euro entstanden in allen vier Fällen durch Befahren mit einem Auto. Tatzeit war die Nacht zu heute (Nacht zum 20.11.19). Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 9080 an die Polizei Eckernförde.

Sönke Hinrichs

