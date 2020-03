Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrer meldet sich einen Tag nach von ihm verursachten Unfall bei der Polizei - Ermittler suchen Geschädigten

Stade (ots)

Am Montag, den 02.03. ist es gegen 11:30 h in Stade in der Schiffertorstraße auf dem Parkplatz des Stadeum zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei jetzt den Geschädigten sucht.

Ein 77-jähriger Fahrer eines Dacia Duster aus Jork hatte zu der Zeit dort aus einer Parklücke ausgeparkt und dabei den rechts neben ihm stehenden PKW beschädigt. Ohne sich jedoch um die Schadenregulierung vor Ort zu kümmern, war er dann zunächst weggefahren.

Am nächsten Tag erschien der Jorker bei der Polizei und gab seine Unfallbeteiligung zu Protokoll.

Leider ist der Geschädigte, dessen Auto angefahren wurde, derzeit noch unbekannt und die Ermittler hoffen nun, dass dieser sich auf diesem Weg noch meldet.

Gegen den Daciafahrer wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Der Betroffene bzw. evtl. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

