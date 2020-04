POL-DN: Betrunken gegen Radfahrer gefahren

Polizei Düren

Mit leichten Verletzungen kam am Dienstag ein Fahrradfahrer davon, als eine alkoholisierte Autofahrerin gegen ihn fuhr.

Kurz nach 21:00 Uhr warteten an der geschlossenen Bahnschranke der Köttenicher Straße in Huchem-Stammeln ein Pkw und ein Fahrradfahrer. Von hinten näherte sich eine 34-jährige Autofahrerin aus Niederzier. Diese realisierte die wartenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Fahrradfahrer, einen 16-Jährigen aus Niederzier, auf. Der Jugendliche wurde auf das vor ihm stehende Auto geschoben und stürzte. Er wurde leicht verletzt, ein RTW musste nicht hinzugerufen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft der 34-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Frau wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

