POL-DN: Schon wieder neue Corona Betrugsmasche

Düren (ots)

Betrugsmaschen mit Corona-Bezug gibt es mittlerweile wohl wie Sand am Meer. Der Polizei Düren wurde gestern ein weiterer Versuch gemeldet.

Am Dienstagnachmittag klingelte es bei einer Dürenerin an der Haustür. Vor der Tür stand ein Mann, der einen Mundschutz trug und behauptete, vom Gesundheitsamt zu kommen. Er müsse sofort in die Wohnung, um diese zu säubern, beziehungsweise zu desinfizieren. Als die ältere Dame sich skeptisch zeigte, drohte der Fremde ihr damit, dass sie bei Zuwiderhandlung eine Geldbuße von 250 Euro in bar entrichten müsse.

Die Bewohnerin verweigerte dem Fremden trotz der Drohung den Zugang und informierte richtigerweise umgehend die Polizei.

Lassen Sie sich nicht von Fremden an der Haustür verunsichern. Fragen Sie, lassen Sie sich Ausweise zeigen, rufen Sie beim zuständigen Amt an und fragen Sie dort nach, wenn Sie unsicher sind, wer vor Ihrer Haustüre steht. Verweigern Sie den Zutritt bis geklärt ist, um wen es sich handelt.

