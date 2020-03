Polizei Düren

POL-DN: Sicherheitstag in Vettweiß am 05.03.2020

Vettweiß (ots)

Frühjahrszeit ist Renovierungszeit. Denken Sie bei der Renovierung auch an die Verbesserung des Einbruchschutzes und sichern Sie sich jetzt den staatlichen Zuschuss! Trotz zuletzt rückläufiger Einbruchzahlen ist die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs ein Schwerpunkt in der Arbeit der Polizei im Kreis Düren. Schieben Sie dem Einbrecher einen Riegel vor und machen Sie ihm das Leben schwer. "Stehlen Sie dem Dieb die Zeit!"

- Wie gelingt mir das als Wohnungseigentümer? - Was kann ich als Mieter tun, um mir mit überschaubaren finanziellen Mitteln zusätzlichen Schutz zu verschaffen? - Was schreckt den Täter ab - was lockt Ihn an?

Diese und weitere Fragen beantworten wir, die Technischen Berater der Polizei Düren im Rahmen eines Sicherheitstages. Besuchen Sie uns am Donnerstag, den 05.03.2020, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr an unserem Infostand im Rathaus der Gemeinde Vettweiß. Vom Kommissariat Vorbeugung beantworten Ihnen Kriminalhauptkommissar Markus Gerhold und Kriminaloberkommissar Ralf Sauder-Zinn Ihre Fragen. Darüber hinaus werden Handwerker - vom Landeskriminalamt zertifizierte Errichter für mechanischen Einbruchschutz - kostenlos Details zum Einbau erklären. Abgerundet wird die Veranstaltung durch das kostenlose Beratungsangebot der Verbraucherzentrale und des Deutschen Roten Kreuzes, die ebenfalls mit einem Info-Stand vor Ort sein werden.

