Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Brände zwischen Freitag und Sonntag

Heimbach/Linnich/Düren (ots)

Drei Brände beschäftigten am Wochenende die Polizei. In allen Fällen ist zumindest von fahrlässiger Brandstiftung auszugehen.

Am Freitag (28.02.2020) wurde die Feuerwehr gegen 14:25 Uhr zum Kloster Mariawald gerufen. Im dortigen Restaurantbetrieb bemerkten ein Mitarbeiter und ein Gast als erste den Brandgeruch. Bei einer Nachschau stießen sie auf den Brandherd in der Herrentoilette im Keller. Der Gast, ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Nideggen, löste den Hausalarm aus. Die hinzugerufene Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte so die Ausbreitung des Feuers auf das Gebäude. Durch die enorme Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden von geschätzt 50000 Euro. Ob der Brand vorsätzlich oder fahrlässig, zum Beispiel durch Wegwerfen einer Zigarettenkippe in den Behälter für Papiertücher, entstand, steht nicht fest.

In der Nacht zu Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Schulhof der Gesamtschule in Linnich gerufen. Hier standen zwei Mülltonnen in Vollbrand. Sie wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Übergreifen auf das Gelände des angrenzenden Kindergartens konnte verhindert werden.

In einem Lagerhaus an der Lagerstraße in Düren brach am Sonntagnachmittag ein Brand aus. Gegen 14:25 Uhr ging die Meldung über eine Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes ein. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Nach ersten Feststellungen geriet eine Schaumstoffmatratze in Brand. Zeugen gaben an, mehrere Personen aus Richtung des Gebäudes kommend gesehen zu haben. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr entfernten diese sich. Es soll sich dabei um zwei männliche Personen, etwa 19 bis 20 Jahre alt und circa 170 cm groß gehandelt haben. Beide hatten dunkle Haare und waren vermutlich südländischer Herkunft. Bekleidet waren sie mit dunklen Trainingshosen, beide führten einen Rucksack mit. Zudem hielt sich in Nähe des Brandortes ein Pärchen auf. Der Mann soll ebenfalls etwa 19 bis 20 Jahre alt sein, circa 175 cm groß und vermutlich deutscher Herkunft. Er hatte dunkelblonde Haare, trug eine helle Jeans sowie ein Baseballkappe. Die Frau war etwa 17 bis 18 Jahre alt und circa 165 cm groß. Sie hatte lange schwarze gelockte Haare und trug ebenfalls eine helle Jeans sowie einen schwarzen Parka. Sie hatte auch einen Rucksack auf dem Rücken. Ob diese vier Personen mit dem Brand in Zusammenhang stehen ist unklar, sie könnten zumindest Zeugen sein.

In allen drei Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Brandumstände geben können. Wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

