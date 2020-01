Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Sattelzugfahrer touchiert beim Ausparken auf Parkplatz der A 5 Leitplanke - über 1,1 Promille - Führerschein sichergestellt

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Beim Ausparken auf einem Parkplatz auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Ladenburg touchierte ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzuges am Dienstagmorgen um 0.15 Uhr die Leitplanken. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 41-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Halterfirma wurde informiert, diese schickte einen Ersatzfahrer, der den Sattelzug weitersteuerte. An der Leitplanke entstand Sachschaden von über 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell