Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Graffiti-Schmierereien an leerstehenden Haus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots)

Unbekannte Täter brachten in der Zeit von Freitag auf Samstag mehrere Graffitis an der Fassade eines Anwesens im Stadtteil Oststadt an. Sie besprühten die Hausfassade des noch unbezogenen Neubaus in der Spinozastraße mit mehreren Schriftzügen in grauer Schriftfarbe. Die genaue Bedeutung der Schriftzüge ist derzeit noch unbekannt.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

