Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche in Geschäftsgebäude

Kreis Düren (ots)

Drei Geschäftsgebäude im Kreis wurden über die letzten Tage Ziel von Einbrechern.

Am späten Samstagabend wurde die Polizei nach Langerwehe-Stütgerloch zu einem Bekleidungsgeschäft gerufen. Dort hatten unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe mit einem Gullideckel eingeworfen und sich auf diesem Wege Zutritt zu dem Geschäft in der Straße "Im Gewerbegebiet" verschafft.

Bereits in der Nacht vom 11. auf den 12.02.2020 war das Geschäft Ziel von Einbrechern geworden. Im ersten Versuch schafften es die Täter jedoch nicht, sich Zugang zu verschaffen.

Diesmal gelang es den Tätern, mehrere Kleidungsstücke zu entwenden. Die Höhe der Schadensumme konnte noch nicht genau beziffert werden.

Wenig später in der Nacht wurde dann ein Getränkemarkt auf der Heinrich-Gossen-Straße in Titz angegangen. Gegen 02:30 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe links neben dem Eingangsbereich ein. Sie drangen in den Verkaufsraum ein und entwendeten offensichtlich diverse Tabakwaren aus dem Kassenbereich. Die genaue Schadenssumme konnte auch in diesem Fall noch nicht detailliert beziffert werden.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Montag am Dürener Kaiserplatz. Aufmerksame Passanten entdeckten gegen 00:55 Uhr die eingeschlagene Scheibe eines Bekleidungsgeschäftes. Unbekannte hatten die Scheibe eingeschlagen. Sodann entwendeten Sie einige Kleidungsstücke, welche von Schaufensterpuppen im Fenster präsentiert worden waren. Ob weiterer Schaden entstand, konnte noch nicht festgestellt werden.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um die Hilfe der Bürgerinnen und Bürger. Sollten Sie Hinweise haben, die zur Klärung der genannten Sachverhalte in Langerwehe, Titz und in Düren beitragen könnten, wenden Sie sich bitte unter 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei.

