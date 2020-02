Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrzeugkontrollen

Klein-LKW mehr als doppelt so schwer wie erlaubt

Kleve (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Kleve hat am heutigen Dienstag (18. Februar 2020) auf dem Klever Ring Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Dabei fiel den Beamten ein LKW auf, dessen zulässiges Gesamtgewicht eigentlich 3,5 Tonnen betragen durfte. Das Fahrzeug brachte allerdings ein tatsächliches Gewicht von satten 8260kg auf die Waage und war damit um ganze 135 Prozent überladen. Der Sand auf der Ladefläche war so schwer, dass er bereits die seitlichen Ladebracken auseinandergedrückt hatte. Darüber hinaus schleiften die Hinterräder unter dem Gewicht an den Radabdeckungen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, gegen Fahrer und Halter Anzeigen gefertigt. (cs)

