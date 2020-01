Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Böller sorgen für Verletzung und Schaden

Mönchengladbach (ots)

Auch fast einen Monat nach Silvester hantieren in Mönchengladbach einige offenbar Unverbesserliche immer noch verantwortungslos mit Böllern.

So wurde in der Nacht zum Samstag ein 57-jähriger Mann in der Altstadt leicht verletzt, als gegen Mitternacht ein aus einem Fenster geworfener Böller in seiner Nähe explodierte. Dank Zeugenaussagen konnten in einer Wohnung drei Beschuldigte im Alter von 18 bis 20 Jahren ermittelt werden. Polizisten schrieben Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, aber auch wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz. Die Polizisten hatten, als sie die Wohnung betraten, Cannabisgeruch wahrgenommen. Auf dem Balkon würden sie fündig und entdeckten hinter der Hauswand Betäubungsmittel, die sie sicherstellten.

Ein explodierender Böller war vermutlich auch die Ursache für die Demolierung eines Briefkastens an einer Schule in Waldhausen an der Karl-Fegers-Straße. Die Tat muss im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, begangen worden sein. Zeugen sollten sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

