POL-UL: (BC) Wain - Radfahrer stürzt

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagmorgen in Wain ein Senior bei einem Unfall in Wain zu.

Der 78-Jährige war gegen 8.45 Uhr ohne Helm in der Poststraße unterwegs. Im dortigen Gefälle stürzte er vermutlich wegen einer Unachtsamkeit. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Laut Polizei beträgt der Schaden am Pedelec etwa 200 Euro.

Schwere oder leider manchmal tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

