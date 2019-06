Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Tödlicher Unfall

Bei einem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Fahrrad starben am Mittwoch bei Bad Schussenried zwei Menschen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Radfahrerin gegen 10.45 Uhr eine Kreuzung überqueren. Sie dürfte in Roppertsweiler aus Richtung der Straße "Am Reutel" gekommen sein. Zeitgleich war aus Richtung Bad Schussenried ein Motorrad unterwegs. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die 83-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralles etwa 50 Meter abgewiesen. Das Motorrad kam nach etwa 150 Metern zum Stillstand. Die Radfahrerin und der 53-jährige Motorradfahrer verstarben noch an der Unfallstelle. Der 35-jährige Sozius erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden ist noch unklar. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Unfallaufnahme war die Strecke für etwa drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren im Einsatz.

