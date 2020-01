Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen gesucht: Fahrerflucht auf der Neusser Straße

Mönchengladbach (ots)

Auf der Neusser Straße in Lürrip ist am Sonntagmorgen (26.1.2020) gegen 5.30 Uhr ein am Straßenrand parkender grauer Volkswagen Tiguan massiv durch ein anderes Auto beschädigt worden. Der Fahrer des anderen Wagens flüchtete.

Bei dem Auto, das den Unfall verursacht hat, handelt es sich wahrscheinlich um einen Seat älteren Baujahres. Dies konnte die Polizei anhand eines Außenspiegels ermitteln, den sie am Unfallort gefunden hat.

Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und später auf der Straße das demolierte Auto entdeckt. Der linke Außenspiegel, sowie die Frontschürze waren abgetrennt. Diverse Fahrzeugteile lagen auf der Straße verteilt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen ein vermutlich an der rechten Front stark beschädigter Seat ohne rechten Außenspiegel auffällt. Sachdienliche Hinweise an 02161-290. (km)

