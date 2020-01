Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Unfallfahrer entfernt sich nach Verkehrsunfall

Unna (ots)

Am Sonntagmorgen, 26.01.2020, 02.10 Uhr, meldete die Notrufzentrale eines Automobilherstellers einen Verkehrsunfall auf der Dorfstraße/ Kluse. Nach einem Unfall war der automatische Fahrzeugnotruf ausgelöst worden. Auf der Kluse, etwa 200 m in Richtung Dorfstraße, konnte ein verunfallter PKW Audi aufgefunden werden. Er war auf einem unbefestigten Feldweg gegen eine massive Schranke gefahren worden. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich komplett zerstört, die Airbags waren ausgelöst. Personen befanden sich nicht mehr am Ort. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Person bei der Kollision verletzt wurde, suchten mehrere Polizeibeamte und Angehörige der Feuerwehr, unter Einsatz einer Wärmebildkamera und eines Spürhundes den Bereich ab, allerdings ohne Erfolg. Der Audi wurde sichergestellt, Ermittlungen zum Verursacher wurden eingeleitet, ebenso ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 22.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Unna, 02303/921-3120, in Verbindung zu setzen.

