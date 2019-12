Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen-Zigarettenautomat mit Feuerwerkskörper gesprengt

Bild-Infos

Download

Kamen (ots)

Am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, vernahm ein Anwohner der Friedhofstraße einen lauten Knall. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass der auf dem Gehweg angebrachte Zigarettenautomat offen stand und überall verstreut Zigarettenschachteln lagen. Durch die Polizei wurde festgestellt, dass Unbekannte offensichtlich einen Feuerwerkskörper in dem Automaten gezündet hatten. Dieser hat dabei seine verheerende Wirkung entfaltet. Ob bei der Sprengung Beute in Form von Zigaretten oder Bargeld gemacht worden ist steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kamen, 02307/921-3220, in Verbindung zu setzen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell