Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Eine Verletzte nach Auffahrunfall

Espelkamp (ots)

Am Donnerstagmorgen ist bei einem Verkehrsunfall auf der Gehlenbecker Straße eine Autofahrerin verletzt worden.

Als ein Mercedes-Fahrer (54) aus Lübbecke die Gehlenbecker Straße gegen 7.40 Uhr in Richtung Espelkamp befuhr, kam es an der Einmündung zum Stadtweg zu einem Auffahrunfall mit dem Opel einer 43-jährigen Lübbeckerin. Diese hatte sich mit ihrem Fahrzeug in gleicher Fahrtrichtung vor dem Mercedes befunden und musste verkehrsbedingt anhalten, um nach links in den Stadtweg abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem ihr nachfolgenden 54-Jährigen, sodass dieser mit seinem PKW in das Heck des Opels auffuhr. Da sich die Opel-Fahrerin hierbei verletzte, wollte sie sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

