Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Autofahrer verletzt

Kleve (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kalkarer Straße ist es am Montagmittag, 17.02.2020, zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 27 Jahre alter Mann aus Kevelaer wollte gegen 12.00 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Kalkarer Straße nach links auf den Parkplatz eines Gewerbebetriebs einbiegen. Ein in gleicher Richtung fahrender 59-jähriger Lkw-Fahrer erkannte dieses offenbar zu spät und prallte gegen das Heck des vor ihm abbremsenden Wagens, der hierbei stark beschädigt wurde. Der 27-jährige musste in das Krankenhaus gebracht werden. (SI)

