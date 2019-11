Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Opel auf Parkplatz beschädig - Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstagvormittag auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale an der Straße "Am Hahlerbaum" unweit der Bohlenstraße (B 65) einen grauen Opel Zafira beschädigt.

Die Opel-Fahrerin hatte ihren Wagen um kurz vor 11 Uhr dort abgestellt. Als sie eine halbe Stunde später wieder zu dem Pkw kam, war dieser hinten rechts beschädigt. Da der Verursacher keine Nachricht hinterlassen hatte und sich zwischenzeitlich auch nicht mit der Polizei in Verbindung setzte, suchen die Beamten des Verkehrskommissariats nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden erbeten unter Telefon (05741) 2770.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell