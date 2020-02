Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannte zündeln am Parkscheinautomaten

Goch (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (17. Februar 2020) versucht, einen Parkscheinautomat an der Straße Hinterm Engel in Brand zu stecken. Dadurch entstand Sachschaden am Geldscheineinzug und dem Rückgeldausgabefach des Gerätes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, mit der Kripo Goch unter 02823 1080 Kontakt aufzunehmen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell